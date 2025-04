Heli-Flug war ein Geschenk zum Kindergeburtstag

Die Familie von Siemens-Boss Escobar starb bei Heli-Absturz mitten in New York

Bei einem Hubschrauberabsturz in den Hudson River mitten in der Millionenmetropole New York sind drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Unter den Toten sei auch der Pilot. Bei den anderen Opfern handle es sich um die Familie von Agustin Escobar, dem globalen CEO der Sparte Bahninfrastruktur von Siemens, bestätigte das Unternehmen. Zuvor hatte er die Geschäfte von Siemens in Spanien geführt.

Große Trauer

"Wir sind tief betroffen über den tragischen Hubschrauberabsturz, der das Leben von Agustin Escobar und seiner Familie gefordert hat. Unser tiefstes Mitgefühl gilt all seinen Angehörigen", erklärte Siemens.

Mit an Bord waren Escobars Frau sowie die drei gemeinsamen Kinder (4,5 und 11 Jahre alt). Besonders tragisch: Eines der Kinder hatte am Unglückstag Geburtstag.

© AFP ×

Dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams zufolge waren alle Fluggäste nach vorläufigen Informationen zu einem Besuch aus Spanien angereist und auf einem Rundflug über der Metropole, als der Helikopter aus noch ungeklärten Gründen in dem Fluss vor Manhattan stürzte. Die Familie lebte in Barcelona, schrieb der Regierungschef der spanischen Region Katalonien, Salvador Illa, in einem Post auf der Plattform X. Er sprach zugleich sein Beileid aus. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kondolierte auf X.

© Getty ×

Unglücksursache noch völlig unklar

Wie es zu dem Absturz am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) kam, war zunächst völlig unklar. Auf Videoaufnahmen und Fotos ist zu sehen, wie der Helikopter kopfüber in der Luft liegt, bevor er abstürzt. Michael Roth, zu dessen Unternehmen der Hubschrauber für Touristenrundflüge in der Millionenstadt gehört, sagte der britischen Zeitung "The Telegraph": "Er (der Pilot) meldete sich und sagte, dass er landen würde und dass er Treibstoff bräuchte. Es hätte etwa drei Minuten dauern sollen zurückzukehren, aber nach 20 Minuten war er immer noch nicht da." Ein weiterer Hubschrauber der Firma habe sich dann auf den Weg gemacht und aus der Luft den abgestürzten Helikopter im Hudson gesehen.

© Getty ×

Im Internet verbreiteten sich Aufnahmen, auf denen die Kabine eines Hubschraubers zu sehen ist, die wie ein Stein aus großer Höhe ins Wasser stürzt. Spekuliert wurde daher, dass der Helikopter in der Luft auseinandergebrochen sein könnte. Einsatzkräfte fuhren mit zahlreichen Booten zur Unglücksstelle, doch für die Insassen des Hubschraubers vom Typ Bell 206 kam jede Hilfe zu spät.