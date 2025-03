"Honeymoon-Index": Die romantischsten Reiseziele im Ranking

Der Honeymoon-Index verrät die romantischsten Reiseziele im Ranking.

Dabei fällt besonders der "Honeymoon-Index" auf. Das ist ein Ranking von der weltweit beliebtesten Urlaubsziele für Pärchen.

Romantik im Prüfstand

Wie Der Standard berichtet, wurden insgesamt 25 Ziele für das Ranking des Reiseanbieters ausgewählt und anhand von sieben Kriterien bewertet. Die Honeymoon-Kriterien umfassten Punkte wie Romantik, Kosten für Unterkünfte, Verpflegung, Mobilität, Privatsphäre, Gastfreundschaft und Sicherheit.

Dabei sucht man unter dem Filter Entspannung, Abenteuer oder Kultur und bekommt seine Ergebnisse raus. Ein Kriterium vergibt eine bestimmte Anzahl an Herzen für die "Romantische Atmosphäre" an dem Ort.

© Tourlane ×

Thailand auf Platz 1

Zurück zum Honeymoon-Index selbst: Auf die Eins im Ranking kommt Thailand, gefolgt von Bali und danach überraschend aber doch - Tulum in Mexiko. Das Portal schreibt zum Vorschlag auf der thailändischen Insel Ko Samui: "Nach umfangreicher Untersuchung hat sich Ko Samui als perfektes Ziel für Paare herausgestellt, die ihre Flitterwochen in maximaler Entspannung und romantischer Atmosphäre verbringen möchten." Es gibt sogar eine Empfehlung, wann man die Destinationen am besten besuchen sollte. Für Ko Samui wird in diesem Fall November bis Februar empfohlen.