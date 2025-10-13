Alles zu oe24VIP
TEl Aviv
Emotionaler Moment

Jubel in Israel nach Beginn der Geisel-Freilassung

13.10.25, 08:00
In Israel haben Berichte über die Freilassung der ersten sieben von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für riesige Erleichterung und Freude gesorgt 

Auf dem "Platz der Geiseln" im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv brach am Montagmorgen unter Tausenden dort versammelten Menschen Jubel aus. Mehrere israelische Medien berichteten, dass sieben der vor mehr als zwei Jahren aus Israel entführten Menschen dem Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden.

Dabei handelt sich demnach um Alon Ohel, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran. Sie kamen nach insgesamt 738 Tagen in qualvoller Geiselhaft frei. Insgesamt sollen heute 20 der letzten lebenden Geiseln freikommen. Eine zweite Freilassungsrunde wurde um 10.00 Uhr (9.00 Uhr MESZ) erwartet.

