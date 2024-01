Kalifornien: Sechs Leichen in der Wüste entdeckt

Nach der Ermordung von sechs Menschen bei einem grausigen Gewaltverbrechen im US-Staat Kalifornien haben die Behörden fünf Verdächtige festgenommen

Der Sheriff von San Bernardino County, Shannon Dicus, sagte am Montag bei einer Pressekonferenz, das Verbrechen stehe mutmaßlich im Zusammenhang mit Drogen und weise Züge von "Kartell"-Kriminalität auf. Demnach könnte es um Marihuana gegangen sein.

© Getty ×

Die Leichen von sechs erschossenen Männern waren vergangene Woche in einem Wüstengebiet rund 80 Kilometer nordöstlich von Los Angeles gefunden worden. Vier der Leichen waren angezündet worden. Eines der niedergeschossenen Opfer hatte am Dienstagabend vergangener Woche selbst die Polizei alarmiert, bevor es verstarb. Am Tatort fanden die Beamten auch zwei Autos, eines davon von Kugeln durchsiebt.

© Getty ×

Die Region ist nach Angaben von Sheriff Dicus bekannt für den illegale Anbau von Marihuana - ein trotz der Legalisierung von Cannabis in Kalifornien boomendes und von der Organisierten Kriminalität kontrolliertes Geschäft. Teile von Südkalifornien leiden unter der Gewalt von Banden, die sich den Markt streitig machen.