Lieferservice-Revolution: Pizza zum Date, Vibrator zum Dessert

Was früher Pizza war, ist heute Pleasure: Der größte Essenslieferant der Schweiz, Just Eat, liefert ab sofort nicht nur Burger und Pasta – sondern auch Erotikartikel. Möglich macht das eine neue Partnerschaft mit dem Erotik-Retailer Magic X.

Pizza zum Date, Vibrator zum Dessert: Was wie ein Gag klingt, ist ab sofort Realität in der Schweiz. Über Just Eat können Kunden seit dieser Woche Produkte wie Kondome, Gleitgel, Penispumpen oder Dildos bestellen – und das in unter 45 Minuten.

Die neue Partnerfirma: Magic X, der größte Erotik-Anbieter des Landes mit 19 Filialen. In der App genügt ein Klick auf „Magic X“, schon öffnet sich das verführerische Sortiment mit über 1500 Produkten. Die Auslieferung erfolgt durch Fahrradkuriere – ganz diskret, versteht sich.

Lieblingsprodukte der Schweizer laut Just Eat:

Kondome

Gleitgel

Vibratoren

Topseller: der „Vagina Masturbator“

Self Care“-Angebote

Was zuerst kurios klingt, hat System: Der niederländische Mutterkonzern Just Eat Takeaway testet solche „Self Care“-Angebote bereits in Großbritannien, Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Auch in der Schweiz wird das Sortiment auf der Lieferplattform ständig ausgeweitet: Blumen, Snacks, WC-Papier – oder eben der „Jelly Dildo“, wie er offiziell heißt.