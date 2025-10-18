Millionen-Klage weil die Schuhe quietschen: Kunden wollen Schadensersatz

Zwei Käufer in den USA haben den Sportschuhhersteller On verklagt. Der Grund: Ihre Schuhe quietschen laut und unangenehm bei jedem Schritt.

Die Klage wurde in Oregon eingereicht. Laut dem „Portland Business Journal“ berufen sich die Kläger auf die CloudTec-Technologie, die das laute Quietschen verursache. Einer der Kläger habe das Geräusch nach rund drei Monaten bemerkt.

Mit Kokosöl bearbeitet

„Kein vernünftiger Verbraucher würde Schuhe kaufen, die so teuer sind wie die des Beklagten – oder so viel für sie bezahlen –, wenn er sie erst durch DIY-Maßnahmen tragbar machen oder ganz auf das Tragen verzichten müsste, weil sie quietschen“, heißt es in der Klageschrift.

Der Käufer habe versucht, das Problem selbst zu beheben – unter anderem, indem er Kokosöl in die Löcher der CloudTec-Zwischensohle einrieb.

Forderung nach Millionenbetrag

Die Kläger verlangen die Übernahme der Anwaltskosten und fünf Millionen Dollar Schadenersatz. Ob die Sammelklage tatsächlich zugelassen wird, ist offen.

Hinweise auf ähnliche Fälle

Der Klage wurden Reddit-Threads, TikTok-Videos und Webseiten beigefügt, auf denen Nutzer Tipps zur Eigenreparatur teilen. Damit wollen die Kläger zeigen, dass das Problem kein Einzelfall ist.

Reaktion des Unternehmens

Einige Kundinnen und Kunden hätten vom On-Kundendienst erfahren, dass das Quietschen nicht unter die Garantie falle. Der Hersteller erklärte gegenüber US-Medien, man äußere sich nicht zu laufenden Verfahren.