Preis-Schock: So teuer ist das Münchner Oktoberfest 2025

So viel muss man heuer für ein Maß Bier zahlen.

Am Samstag beginnt das traditionelle Münchner Oktoberfest. Wer dieses Jahr auf die Wiesn geht, muss tief in die Tasche greifen. Die Preise für Bier, Speisen und auch Wasser sind deutlich angestiegen.

15,80 Euro für ein Maß Bier

Eine frisch gezapfte Maß Bier kostet 2025 zwischen 14,50 € und 15,80 € – je nach Festzelt und Lage. Im Vergleich zum Vorjahr sind das spürbare Steigerungen: 2024 lagen die Bierpreise noch zwischen 13,60 € und 15,30 €.

ARCHIV - 21.09.2019, Bayern, München: Besucherinnen prosten sich beim Auftakt zum Oktoberfest im Paulaner-Festzelt mit ihrer ersten Maß Bier zu. (zu dpa "Wiesn-Chef warnt vor Preissteigerung auf 14 Euro pro Maß") Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Matthias Balk

Luxusgericht für 229 Euro

Ein echtes Spitzenstück auf der Speisekarte sorgt für Aufsehen: Im Bräurosl-Zelt wird ein 1,3-Kilo-Tomahawk-Steak angeboten, das in der Basisvariante 179 € kostet. Wer die „De-lux“-Variante mit schwarzem Trüffel und Trüffel-Béarnaise will, zahlt 229 €. Dieses Steak ist bisher das teuerste Gericht, das jemals auf der Wiesn angeboten wurde.

15 Euro für Wasser

Auch Wasser und alkoholfreie Getränke sind drastisch teurer geworden. So wird im Weinzelt für einen Liter Wasser schon 15,33 € verlangt. Für Tafelwasser, Spezi oder Limonade liegen die Preise in vielen Zelten zwischen 10 und 13 € pro Liter. München

Ein halbes Hendl schlägt beispielsweise in manchen Zelten mit etwa 17,20 € bis 25,50 € zu Buche.

Wer dieses Jahr zur Wiesn geht, sollte also ein großzügiges Budget einplanen – alleine Bier und Essen können schnell mehr kosten, als viele erwarten.