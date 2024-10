"Prosecco-König" Etile Carpené ist gestorben

Der als Vater des Prosecco bekannte italienische Winzer Etile Carpenè ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Dies teilte sein Unternehmen, die Kellerei Carpenè-Malvolti, am Donnerstag mit. Sie war die erste Kellerei, die ab 1924 in den Hügeln von Conegliano und Valdobbiadene in der norditalienischen Provinz Treviso Prosecco produzierte.

Etile Carpenè widmete sein Leben der Forschung und der Weinkultur und inspirierte Generationen von Fachleuten mit seiner Leidenschaft für Qualitätswein. Zuletzt hatte er die Leitung des Unternehmens seiner Tochter Rosanna überlassen, die derzeitige Geschäftsführerin des Familienunternehmens seit vier Generationen.

Italien erzeugt jährlich 616 Millionen Flaschen Spumante, der wie der Champagner mittels Flaschengärung produziert wird. Aus dem Stiefelstaat kommt eine Vielzahl von Sektarten. Am bekanntesten ist der immer beliebter werdende Prosecco, ein perlender Weißwein, aber im Herstellungsverfahren kein Sekt.