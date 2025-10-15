Alles zu oe24VIP
© APA/AFP/NICOLAS TUCAT

Schock-Vorfall

Riss in Scheibe zwingt US-"Kriegsminister" zur Zwischenlandung

15.10.25, 21:43
Hegseth schreibt via Plattform X: "Alles gut. Gott sei Dank."

Washington/London/Brüssel. US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen. Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem "Kriegsminister" nennt, landete in Großbritannien, wie der Pentagon-Sprecher auf der Plattform X mitteilte.

Hegseth war in Brüssel beim NATO-Verteidigungsministerrat gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Der Republikaner schrieb auf X: "Alles gut. Gott sei Dank."

