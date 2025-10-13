Trump droht Putin mit neuem Ukraine-Hammer

US-Präsident "möchte, dass der Krieg beendet wird"

US-Präsident Donald Trump erwägt die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine. Er werde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin möglicherweise mitteilen, dass er Kiew mit Tomahawk-Raketen beliefern werde, falls der Krieg nicht beendet werde, sagte Trump am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Er wolle sicherstellen, dass die Ukraine mit neuen Waffen versorgt werde. "Sie hätten gerne Tomahawks. Das ist ein Schritt nach vorne."

In den vergangenen Wochen hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die US-Regierung immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten. Deren maximale Reichweite von 2.500 Kilometer würde es der ukrainischen Armee ermöglichen, Ziele wie Ölraffinerien auch im asiatischen Teil Russlands zu beschießen.

"Wollen sie, dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen?"

Trump sagte, dass der Marschflugkörper eine unglaubliche, sehr offensive Waffe sei. "Und, ehrlich gesagt, braucht Russland das nicht." Er denke, er werde mit der russischen Seite darüber sprechen und habe das auch dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesagt. Die Lieferung von Tomahawks wäre "ein neuer Schritt der Aggression", erklärte Trump. Er halte es dennoch für angebracht, diese Möglichkeit anzusprechen, denn: "Ich möchte, dass der Krieg beendet wird. Wollen sie (die Russen), dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht." Er könne den Russen sagen: "Hört mal, wenn dieser Krieg nicht beendet wird, werde ich ihnen Tomahawks schicken."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor mitgeteilt, dass er zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen mit Trump gesprochen und dabei die Stärkung der Luftverteidigung, der Widerstandsfähigkeit und der Langstreckenfähigkeiten der Ukraine erörtert habe. "Wir haben auch viele Details im Zusammenhang mit dem Energiesektor besprochen", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. "Präsident Trump ist über alles, was passiert, gut informiert. Wir haben vereinbart, unseren Dialog fortzusetzen, und unsere Teams treffen ihre Vorbereitungen."

Ukrainischer Präsident würde Trump für Friedensnobelpreis nominieren

Dem US-Sender Fox News sagte Selenskyj in der Sendung "The Sunday Briefing", er hoffe nach dem erfolgreich von Trump vermittelten Abkommen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg darauf, dass ein ähnliches Abkommen eines Tages auch für sein Land möglich sein werde. Die Vereinbarung in Nahost bezeichnete Selenskyj als echten Erfolg, der seinem Land Signale sende und Hoffnung spende. "Und ich hoffe, dass er (Trump) die gleichen Instrumente noch stärker nutzen wird, um Druck auf (Kremlchef Wladimir) Putin auszuüben, seinen Krieg in der Ukraine zu beenden."

Wenn der Krieg in einer Region gestoppt werden könne, "dann können sicher auch andere Kriege gestoppt werden - einschließlich des russischen Krieges", sagte der ukrainische Präsident. Er würde Trump nach eigenen Worten mit Freude für den Friedensnobelpreis im nächsten Jahr nominieren, wenn der US-Präsident "Druck auf Putin ausübt und ihn stoppt, wenn er Putin an den Verhandlungstisch setzt, wenn Präsident Trump das Morden stoppt". Eine Waffenruhe sei der größte Schritt zur Beendigung des Krieges.

Moskau sieht "Anlass zu großer Sorge"

Russland äußerte sich besorgt über die mögliche US-Raketenlieferung. "Das Thema Tomahawks gibt Anlass zu großer Sorge", sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Sonntag dem Staatsfernsehen. "Gegenwärtig ist wirklich ein dramatischer Moment, da die Spannungen von allen Seiten eskalieren." Wenn Tomahawk-Raketen auf Russland abgefeuert würden, müsse die russische Führung berücksichtigen, dass einige Versionen der Rakete Atomsprengköpfe tragen könnten. "Stellen Sie sich vor: Eine Langstreckenrakete wird gestartet und fliegt, und wir wissen, dass es sich um eine Atomrakete handeln könnte. Was sollte die Russische Föderation denken? Wie sollte Russland reagieren? Militärexperten im Ausland sollten das verstehen."