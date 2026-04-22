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Laut Medienbericht

Trump teilt Nato-Länder in "brav" und "unartig" ein

22.04.26, 16:43
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US-Präsident Donald Trump sortiert NATO-Staaten laut einem Medienbericht in "brav" und "unartig" ein. Auch für Österreichs Nachbarn könnte das drastische Folgen haben.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht von "Politico" eine Liste erstellt, die NATO-Mitglieder in "brav" und "unartig" unterteilt. Die Sortierung erfolgt danach, wie viel die einzelnen Staaten zum Bündnis beitragen. Diese Entwicklung sorgt auch in Europa und bei Österreichs Grenznachbarn für Beunruhigung.

Entwickelt wurde das Dokument anlässlich des Besuchs von NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington Anfang des Monats. "Politico" bezieht sich dabei auf verschiedene Quellen aus den USA und Europa. Das Konzept gilt als klares Zeichen für Trumps Absicht, jene Länder zu sanktionieren, die sich nicht seinem Willen beugen – wie etwa seinen Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben oder seine geforderte Unterstützung der USA im Iran-Krieg.

Drohungen gegen säumige Zahler

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte bereits klare Worte für die Strategie gefunden: "Vorbildliche Verbündete, die sich engagieren, wie Israel, Südkorea, Polen, in zunehmendem Maße auch Deutschland, die baltischen Staaten und andere, werden unsere besondere Gunst genießen." Wer seinen Beitrag jedoch weiterhin nicht leiste, müsse mit Bestrafungen rechnen.

Unklarheit über genaue Strafen

Bisher gibt es jedoch kaum Details dazu, wie genau diese Konsequenzen aussehen könnten. Eine europäische Quelle gab gegenüber "Politico" an, dass die US-Regierung offenbar noch keine konkreten Vorstellungen zur Bestrafung "schlechter Verbündeter" habe. Auch die NATO selbst hat sich zu dem Bericht bisher nicht geäußert. Unbekannt ist auch, welche Länder wo eingeordnet sind.

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