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© Getty

Rücktritt

Trump verliert Chef der US-Einwanderungsbehörde ICE

17.04.26, 06:48
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Der amtierende Direktor der US-Einwanderungsbehörde ICE, Todd Lyons, gibt seinen Posten Ende Mai auf 

Lyons sei "ein hervorragender Leiter der ICE" gewesen, erklärte Heimatschutzminister Markwayne Mullin am Donnertag.

Er wünschte ihm viel Glück für seine weitere Karriere in der Privatwirtschaft.

Interimsdirektor der Einwanderungsbehörde  

US-Präsident Donald Trump hatte Lyons im März 2025 zum Interimsdirektor der Einwanderungsbehörde ernannt. Mullin, der Ende März die Nachfolge der umstrittenen Heimatschutzministerin Kristi Noem angetreten hatten, nannte weder einen Grund für Lyons' Rücktritt, noch äußerte er sich zu dessen Nachfolge.

Kampagne zur Abschiebung von Millionen Migranten  

Unter Trump haben die Einwanderungsbehörden eine beispiellose Kampagne zur Abschiebung von Millionen Migranten ohne gültige Aufenthaltstitel gestartet. Das Vorgehen der Einsatzkräfte hat in den USA massive Proteste ausgelöst - insbesondere nach den tödlichen Schüssen auf die US-Bürger Renee Good und Alex Pretti im Jänner.

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