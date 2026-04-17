Kiew: Russland will Belarus offenbar in Krieg hineinziehen

Geheimdienste berichten von Straßenbauarbeiten in Richtung Ukraine sowie den Aufbau von Artilleriestellungen

Kiew (Kyjiw). Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht davon aus, dass Russland seinen Verbündeten Belarus erneut in den vierjährigen Krieg hineinziehen will. Geheimdienstinformationen zufolge gebe es im belarussischen Grenzgebiet Straßenbauarbeiten in Richtung Ukraine sowie den Aufbau von Artilleriestellungen, schreibt Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram unter Berufung auf den ukrainischen Oberbefehlshaber.

Die Ukraine habe Anweisung gegeben, die belarussische Führung vor der eigenen Bereitschaft zur Verteidigung des Landes zu warnen.