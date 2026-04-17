Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Ukraine-Krieg
selenskyj
© getty

Ukraine-Krieg

Kiew: Russland will Belarus offenbar in Krieg hineinziehen

17.04.26, 23:16
Teilen

Geheimdienste berichten von Straßenbauarbeiten in Richtung Ukraine sowie den Aufbau von Artilleriestellungen

Kiew (Kyjiw). Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht davon aus, dass Russland seinen Verbündeten Belarus erneut in den vierjährigen Krieg hineinziehen will. Geheimdienstinformationen zufolge gebe es im belarussischen Grenzgebiet Straßenbauarbeiten in Richtung Ukraine sowie den Aufbau von Artilleriestellungen, schreibt Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram unter Berufung auf den ukrainischen Oberbefehlshaber.

Die Ukraine habe Anweisung gegeben, die belarussische Führung vor der eigenen Bereitschaft zur Verteidigung des Landes zu warnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen