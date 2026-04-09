Putin kündigt Feuerpause während orthodoxer Ostertage an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstagabend einen zweitägigen Waffenstillstand angekündigt.

"Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden orthodoxen Osterfest wird ein Waffenstillstand vom 11. April um 16:00 Uhr bis zum Ende des Tages am 12. April ausgerufen", hieß es in der Erklärung des Kremls. "Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite dem Beispiel der Russischen Föderation folgen wird." Die Ukraine hatte bereits zuvor eine Waffenruhe zu Ostern vorgeschlagen.

So hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuletzt mehrfach eine Waffenruhe über die Osterfeiertage gefordert. Eine aktuelle Reaktion Kiews lag vorerst aber nicht vor. Nach MESZ würde der Waffenstillstand am Samstag um 15.00 Uhr in Kraft treten und sollte demnach auch den gesamten Sonntag andauern.

"Kampfhandlungen in allen Richtungen einstellen"

Der Generalstab der russischen Armee sei angewiesen worden, "die Kampfhandlungen in allen Richtungen für diesen Zeitraum einzustellen", erklärte der Kreml weiterhin. Die Truppen seien zugleich bereit, "allen möglichen Provokationen des Feindes entgegenzuwirken".

Der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, hält sich Insidern zufolge derzeit zu Gesprächen mit der US-Regierung in Washington auf. Dabei gehe es um ein Friedensabkommen für die Ukraine sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder, erklärten mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Keine Fortschritte in Richtung einer Einstellung von Kampfhandlungen

In den vergangenen Monaten hatten mehrere Gesprächsrunden zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA keine Fortschritte in Richtung einer Einstellung der Kampfhandlungen gebracht. Russland besteht bisher auf territorialen und politischen Eingeständnissen der Ukraine, die Kiew als Kapitulation sieht und ausgeschlossen hat.

Ein weiteres Thema dürfte bei dem Besuch die mögliche Verlängerung von US-Ausnahmeregelungen für russische Ölexporte sein, die am 11. April auslaufen. Die USA haben wegen der durch den Iran-Krieg ausgelösten Turbulenzen an den Energiemärkten eine 30-tägige Frist gewährt, um auf See befindliches russisches Öl trotz Sanktionen zu kaufen.