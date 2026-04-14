US-Experte: Das ist der Anfang vom Ende Trumps

Der italienische Historiker und Theologe Massimo Faggioli hält die Attacke von US-Präsident Donald Trump gegen Papst Leo XIV. für einen möglichen fatalen Wendepunkt in der politischen Karriere Trumps.

Der katholischen Tageszeitung "Avvenire" (Dienstag) sagte Faggioli nach Angaben der Nachrichtenagentur Kathpress, der Angriff gegen den Papst markiere "wahrscheinlich den Anfang vom politischen Ende" für den US-Präsidenten.

Faggioli erinnerte daran, dass Reden des Papstes und markante Interventionen mehrerer US-amerikanischer Kardinäle gegen die Migrationspolitik und gegen die Kriegsführung die Widersprüche der Trumpschen Politik offengelegt hätten. Seit Beginn des Jahres 2026 habe die Politik Trumps klar neo-koloniale Züge angenommen, deshalb habe der Papst nicht mehr schweigen können.

Damit habe er Trump aus der Reserve gelockt, und dieser habe mit seinen Ausfälligkeiten den Anfang von seinem Ende besiegelt. Die frühere Allianz konservativer christlicher Wähler mit der "Techno-Rechten" um Elon Musk und Peter Thiel sei zerbrochen. Dieser Flügel verfolge klar anti-religiöse Projekte.

Tabu gebrochen

Weiter erklärte Faggioli, Trump habe zwar eine Verurteilung wegen eines versuchten Staatsstreichs und ein Attentat überlebt. Aber mit dem Angriff auf den Papst habe er ein letztes Tabu gebrochen. Nun verstehe die religiöse Rechte, dass sie vom Trumpismus lediglich benutzt worden sei. Die rechtsintellektuelle Elite könne nach einer Phase der Schockstarre den Weg in die Rebellion gegen Trump gehen, so die Prognose des Historikers.

Faggioli hat von 2009 bis 2025 an verschiedenen Universitäten in den USA jüngere Kirchengeschichte gelehrt. Seit 2025 ist er Professor am Trinity College in Dublin.