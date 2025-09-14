Vater stirbt bei der Beerdigung seines eigenen Sohnes

Als der Sarg seines Sohnes in die Kirche getragen wurde, erlitt der 61-Jährige einen Herzinfarkt.

Eine Familie im Nordosten Englands erlebt eine kaum vorstellbare Doppeltragödie: Während der Beerdigung seines Sohnes ist Norman White (61) zusammengebrochen und gestorben.

Herzinfarkt

Die Trauerfeier für David Beilicki (41) fand in der St. Bede’s Chapel in Middlesbrough statt. Als der Sarg in die Kapelle getragen wurde, brach White plötzlich zusammen. Sofortige Hilfe blieb erfolglos – wenig später bestätigten Ärzte seinen Tod, vermutlich infolge eines Herzinfarkts.

Für die Angehörigen war der Schock unermesslich. „Es war, als würden wir in einem Film stehen – niemand konnte begreifen, was da gerade passiert“, schilderte Tochter Chantelle Beilicki. Ihr Vater sei körperlich gesund gewesen, bekannte Vorerkrankungen habe es nicht gegeben.

David Beilicki war Ende Juli tot aufgefunden worden. Er hatte viele Jahre mit Drogenproblemen zu kämpfen, befand sich laut seiner Familie zuletzt jedoch auf einem guten Weg. Sein plötzlicher Tod traf die Hinterbliebenen schwer – umso bitterer, dass nun auch der Vater an diesem Tag sein Leben verlor.

"Unfassbarer Verlust"

Norman White hinterlässt sieben Kinder. David wiederum war Vater zweier Söhne, die nun sowohl den Vater als auch den Großvater verloren haben.

In den sozialen Medien und im Umfeld der Familie sind zahlreiche Beileidsbekundungen eingegangen. Freunde, Nachbarn und Weggefährten zeigen sich erschüttert und sprechen von einem „unfassbaren Verlust“.