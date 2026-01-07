Von wegen Ski-Piste: Mann brettert über Strand bei Rimini

Er lässt sich nicht die Urlaubs-Laune von dem frostigen Wintereinbruch in Europa nehmen! Während die meisten gerade Zuflucht im Warmen suchen, verwandelt er den Rimini-Strand in eine Skipiste und trotzt der eisigen Kälte.

Dort, wo normalerweise sonnenhungrige Touristen kaltes Gelato schlecken, liegt derzeit eine dicke Schicht Schnee. Der Winter hat Rimini fest im Griff. Ein Mann lässt sich da nicht zweimal bitten und schnallt sich gleich die Ski um, wie ein virales Video auf TikTok staunen lässt. Lebensfreude ganz neu definiert!