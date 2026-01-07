Alles zu oe24VIP
Von wegen Ski-Piste: Mann brettert über Strand bei Rimini
© Screenshot TikTok: ale.casadei96

Virales Video

07.01.26, 17:40

07.01.26, 17:40
Er lässt sich nicht die Urlaubs-Laune von dem frostigen Wintereinbruch in Europa nehmen! Während die meisten gerade Zuflucht im Warmen suchen, verwandelt er den Rimini-Strand in eine Skipiste und trotzt der eisigen Kälte. 

Das gab's noch nie: Ein Urlauber brettert hier nicht etwa entlang einer Skipiste - nein, ganz im Gegenteil! Er nutzt den Strand doch tatsächlich als Skipiste. 

Mann brettert nicht etwa entlang einer Piste, nein - er fährt wahrlich Ski am Strand von Rimini in Norditalien. 

Dort, wo normalerweise sonnenhungrige Touristen kaltes Gelato schlecken, liegt derzeit eine dicke Schicht Schnee. Der Winter hat Rimini fest im Griff. Ein Mann lässt sich da nicht zweimal bitten und schnallt sich gleich die Ski um, wie ein virales Video auf TikTok staunen lässt. Lebensfreude ganz neu definiert!

