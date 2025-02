Wegen Musk? Trump geht jetzt gegen DIESES Land vor

US-Präsident will Südafrika keine Finanzhilfen mehr zur Verfügung stellen

US-Präsident Donald Trump hat Südafrika mit der Einstellung aller Finanzhilfen gedroht, nachdem das Land ein Gesetz zur Enteignung von Land durch den Staat verabschiedet hat. "Südafrika konfisziert Land und behandelt bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr schlecht", schrieb Trump auf Truth Social.

Er bezeichnete das südafrikanische Gesetz als eine "massive Menschenrechtsverletzung", die er nicht tolerieren werde. Er werde alle zukünftigen Finanzhilfen für Südafrika einstellen, bis eine Untersuchung der Gesetzeslage abgeschlossen sei, so Trump.

Präsident Cyril Ramaphosa hatte nach einem fünfjährigen, parlamentarischen Beratungsprozess am 23. Jänner ein Enteignungsgesetz unterzeichnet, das dem Staat erlaubt, Land in öffentlichem Interesse zu enteignen. Das Gesetz sieht Entschädigungszahlungen für Landbesitzer vor. Enteignungen dürfen demnach nur erfolgen, wenn vorherige Erwerbsverhandlungen erfolglos verlaufen sind. Bisher galt in Südafrika ein 1975 während des rassistischen Apartheidregimes verabschiedetes Gesetz, demzufolge Land nur von einem "willigen Verkäufer" erworben werden konnte.

© Getty ×

Systematische Ungleichverteilung während Apartheid-Ära

Während der Apartheid-Ära (1948 - 1994) wurde Land systematisch nach ethnischen Gesichtspunkten ungleich verteilt, vor allem an weiße Südafrikaner. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Ramaphosas Partei Afrikanischer Nationalkongress (ANC), die Südafrika seit 1994 regiert, sieht Enteignungen als Instrument zur Verringerung der Ungleichheit.

In Reaktion auf Trumps Ankündigung erklärte Südafrikas Außenminister Ronald Lamola, das neue Gesetz unterstütze rechtliche Verfahren, die im Einklang mit der Verfassung einen gerechteren öffentlichen Zugang zu Land gewährleisten sollen. Präsident Ramaphosa sei zu Gesprächen mit Trump über bilaterale Interessen bereit, so Lamola.

Die US-Regierung hatte Südafrika im Jahr 2024 rund 320 Millionen Dollar (307,90 Mio. Euro) an Hilfe zugesagt, der Großteil davon für den Bereich Gesundheit.

Tech-Milliardär und X-Chef Elon Musk, ein enger Vertrauter Trumps, ist gebürtiger Südafrikaner und wuchs während der Apartheid-Ära hauptsächlich in der Hauptstadt Pretoria auf.