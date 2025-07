Britische Agentur bietet 2026 Sex-Luxus-Kreuzfahrt im Mittelmeer an

Die britische Eventfirma Killing Kittens, bekannt für gehobene erotische Events mit Fokus auf Diskretion und Konsens, geht im Sommer 2026 erstmals aufs Wasser – und das mit einem spektakulären Angebot: eine sechstägige Sex-Kreuzfahrt durchs Mittelmeer, exklusiv für Paare und alleine reisende Frauen

Der Startschuss fällt am 9. Juni 2026 in Barcelona, von dort aus steuert das Schiff Monte Carlo, Florenz, Portofino und Mallorca an. Mit Preisen ab rund 5.000 Pfund (umgerechnet ca. 5.800 Euro) für eine Innenkabine ist die Reise alles andere als ein Schnäppchen – dafür verspricht das Programm All-inclusive-Komfort, tägliche Mottopartys mit Dresscode und ein strenges Regelwerk. Einverständnis, Diskretion und Respekt stehen im Mittelpunkt: Männer dürfen nicht allein teilnehmen, Frauen hingegen schon. Wer dabei ist, muss Anmelde- und Einverständnisformulare unterschreiben und sich zur Wahrung der Privatsphäre anderer Gäste verpflichten. Belästigung, falsche Angaben oder das Weitergeben von Informationen sind strikt verboten. Emma Sayle, Gründerin von Killing Kittens, betont: „Offensichtlich gilt: Einverständnis, Einverständnis, Einverständnis – alles basiert auf Respekt und darauf, ein anständiger Mensch zu sein.“

Vom Beachclub-Look bis Latex-Lust

Tagsüber geht es entspannt zu: Beachclub-Outfits, Yoga bei Sonnenaufgang und gemeinsame Laufgruppen prägen den Tagesrhythmus. Abends wird es dann sinnlich – mit Latex, Leder und viel Fantasie. Jede Themenparty hat ihren eigenen Dresscode, den alle Teilnehmer strikt einhalten müssen. Neben erotischen Aktivitäten bietet die Kreuzfahrt ein buntes Rahmenprogramm:

"Killing Kittens" Sex-Kreuzfahrt © Instagram

Workshops zu Beziehungen, Sinnlichkeit und Sexualität

Kochkurse, Whisky- und Weintastings

Masken- und Kopfschmuck-Bastelstationen

Erotische Quiznächte, Speed-Dating für Paare

Ein Willkommensgeschenk beim Check-in

"Killing Kittens" Sex-Kreuzfahrt © Instagram

Einsteigerinnen und Neulinge sollen sich durch einen Kennenlernabend vor Abfahrt sowie einen privaten Gruppenchat besser auf die Reise vorbereiten können. Zentrales Anliegen des Veranstalters bleibt die Sicherheit von Frauen, trans und nichtbinären Personen. Der Zugang zu sogenannten Spielzimmern ist streng geregelt – Solo-Männer sind dort explizit ausgeschlossen. Für die Teilnahme ist keine Mitgliedschaft bei Killing Kittens erforderlich – wohl aber die strikte Einhaltung aller Clubregeln. Die Kreuzfahrt ist Teil eines wachsenden Angebots an exklusiven, sexpositiven Events mit Fokus auf Luxus, Offenheit und gegenseitigen Respekt.