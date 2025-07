Flammen-Drama auf Fähre: Menschen springen in Panik von Bord

Flammen-Drama in Indonesien: Vor der Küste ist eine Fähre in Brand aufgegangen. Die Passagiere springen in Panik von Bord.

In Indonesien brannte am Sonntag eine Fähre mit rund 280 Passagieren. Ein Video zeigt, wie das Schiff, die KM Barcelona, vor der Küste in Flammen aufging. Dicke Rauchschwaden zogen in den Himmel und Menschen schwammen in Rettungswesten im Wasser. Wegen Extremer Hitze: Diesen Haien droht jetzt das Aussterben

Nach 21 Jahren Koma: "Schlafender Prinz" gestorben Wenig Klarheit Im Video sprangen die Passagiere verängstigt ins Wasser, um sich zu retten. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Auch über Tote oder Verletzte ist aktuell noch nichts bekannt. Der Einsatz dauert noch an. Das Schiff befand sich auf dem Weg von Manado nach Tahuna. Die beiden Ortschaften liegen auf Inseln im nördlichen Teil des Landes. Die Route der Fähre führt zwischen mehreren kleineren Inseln durch. Das Boot fing in der Nähe der Insel Talisei Feuer.