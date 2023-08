Lange schwieg der russische Präsident zu den Todesgerüchten rundum Jewgeni Prigoschin. Jetzt bestätigte er das Ableben des Wagner-Chefs - und richtete dessen Familie sein Beileid aus.

Am Donnerstag kondolierte Kreml-Herrscher Wladimir Putin der Familie des mutmaßlich bei einem Flugzeug-Absturz getöteten Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Man werde sehen, was die Ermittler herausfänden, so Putin.

Die Beileidsbekundung des russischen Präsidenten erscheinen - in Anbetracht der Vorwürfe gegen ihn - makaber. Immerhin vermuten selbst einflussreiche Kreml-Unterstützer ein Attentat auf den Söldner-Chef. US-Insidern zufolge soll das Flugzeug von einer Rakete abgeschossen worden sein. Präsident Joe Biden verdächtige Putin indirekt als Drahtzieher: "Ich weiß nicht genau, was passiert ist. (...) In Russland passiert nicht viel, hinter dem Putin nicht steht."