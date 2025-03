Mini-Dackel Mocha begeistert TikTok: Millionen Fans dank einzigartiger Augen

Ein winziger Zwergdackel-Welpe namens Mocha erobert derzeit die Herzen von Millionen Nutzern auf TikTok. Was den kleinen Vierbeiner so besonders macht? Seine einzigartigen Augen – jedes in einer anderen Farbe!

Mochas Besitzerin, Kyla Crow, ist eine Zwergdackel-Züchterin aus den USA. Gemeinsam mit ihrem Mann teilt sie auf TikTok und Instagram regelmäßig Einblicke in das Leben ihrer Welpen. Doch Mocha stiehlt allen die Show. Der Grund: Iris-Heterochromie, eine seltene Genmutation, die dazu führt, dass ihre Augen unterschiedliche Farben haben – das linke ist braun, das rechte blau. Mocha: Ein TikTok-Star mit zwei Augenfarben Mochas einzigartiges Aussehen hat ihr auf TikTok bereits knapp zwei Millionen Fans beschert. In den Kommentaren fragen viele Nutzer, wie viel einer der Zwergdackel-Welpen kosten würde oder äußern den Wunsch, Mocha zu adoptieren. Doch die kleine Hündin ist derzeit nicht verkäuflich. Kyla Crow erklärt: „Mocha ist etwas ganz Besonderes. Ihre Augen machen sie nicht nur einzigartig, sondern auch unwiderstehlich.“ Die Videos von Mocha und ihren Geschwistern zeigen, wie die Welpen spielen, schlafen und die Welt entdecken – und das kommt bei den Zuschauern an. Lesen Sie auch Keine harten Strafen: EU schont Apple und Meta Wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Digital Market Act

Warum Tiere im Netz so beliebt sind Tiere wie Mocha sind die neuen Stars der sozialen Medien. Laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten besaß 2022 fast die Hälfte aller deutschen Haushalte ein Haustier. Tierinhalte lösen positive Emotionen aus, reduzieren Stress und sorgen für gute Laune. Prof. Amelie Duckewitz vom Institut für Informationswissenschaften an der TH Köln erklärt: „Die sozialen Medien haben das Marketingpotenzial von Tieren enorm gesteigert. Katzenvideos und Aufnahmen von anderen Haustieren sind seit jeher beliebt, aber jetzt können Zielgruppen viel gezielter angesprochen werden." Petfluencer: Ein tierisches Geschäft Unternehmen haben das Potenzial von Tieren längst erkannt. Petfluencer – eine Kombination aus „pet" (Tier) und „Influencer" – sind heute fester Bestandteil vieler Marketingstrategien. Ob auf TikTok, Instagram oder YouTube: Tiere wie Mocha erreichen Millionen von Menschen und schaffen es, Marken und Botschaften authentisch zu vermitteln. Doch nicht immer läuft alles glatt: Im vergangenen Jahr musste sich eine Frau aus der Region wegen Betrugs beim Verkauf von Hundewelpen verantworten. Ein Fall, der zeigt, wie wichtig seriöse Züchter und verantwortungsvolle Tierhaltung sind.