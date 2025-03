Mit Staffel-Stab: Sprinterin schlägt Gegnerin den Kopf ein

Die Staffelläuferin Alaila Everett sah nur noch Rot und schlug mit dem Staffelstab auf den Kopf ihrer Gegnerin Kaelen Tucker.

Am vergangenen Freitag fanden die Highschool-Meisterschaften in Leichtathletik in der Sporthalle der Liberty University in Lynchburg (US-Bundesstaat Virginia) statt.

Die junge Sprinterin Kaelen Tucker trat für die Brookville Highschool als zweite Läuferin bei der 4x200-Meter-Staffel an. Sie holte schon vorher eine Silberne im Einzelsprint.

Schwere Verletzung

Sie übernahm den Staffelstab auf dem dritten Platz und holte auf. Kurz vor Kurvenausgang setzte Tucker zum Überholen an. Sie zog an der Staffel der IC Norcom Highschool vorbei. Ihre zweite Läuferin war Alaila Everett.

Everett war kein Fan davon. Sie riss ihren Arm nach hinten und schwang wuchtig nach vorn. Der Stab traf dabei den Hinterkopf von Tucker. Tucker strauchelte, fasste sich an den Kopf und verließ die Strecke. Sie ging zu Boden. Sie erklärte der New York Post: "Ich spürte, dass ich Kopfschmerzen bekam, also blieb ich einfach stehen."

"Möglicherweise einen Schädelbruch"

Ein Arzt diagnostizierte bei ihr eine Gehirnerschütterung und "möglicherweise einen Schädelbruch". Die Staffel der IC Norcom wurde disqualifiziert. Offiziell hat sich niemand bei ihr entschuldigt. Aber ihre Gegnerin Everett versuchte vergeblich, über die sozialen Medien mit Tucker in Kontakt zu kommen. Tucker blockierte dort Everett.

Everett erklärt gegenüber den Medien die Situation: "Nachdem ich ein paar Mal auf sie eingeschlagen hatte, blieb mein Schlagstock so hinter ihrem Rücken stecken und rollte ihren Rücken hinauf. Ich verlor mein Gleichgewicht, als ich wieder mit den Armen pumpte."