Ehefrau von Austria-Goalie wechselt zum Traumschiff

Wie die BILD-Zeitung berichtet weilt die Schauspielerin gerade in Neuseeland.

Er ist mit seinem Klub FK Austria Wien gerade voll auf Titelkurs (Platz 2 in der Bundesliga, ÖFB-Cup-Halbfinale), sie jubelt über eine Traumrolle im ZDF-Klassiker "Traumschiff". Das Powerpaar Samuel Sahin-Radlinger und Sila Sahin hat aktuell viel Grund zur Freude.

Start ist in Bali

Wie die BILD-Zeitung berichtet, weilt Sila gerade in Auckland, Neuseeland, und bereitet sich dort auf ihre Rolle an der Seite von Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen vor. Geplant ist, dass das Schiff von Bali aus in See stechen wird. Sahin bekommt eine Gastrolle, mehr darf sie laut BILD nicht verraten.

Sahin ist seit 2016 mit dem Austria-Tormann verheiratet. Das Paar lebt in Österreich und hat zwei Kinder.