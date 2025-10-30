Alles zu oe24VIP
raub frankreich
© X/ClremmGrllt

In Frankreich

Nächster Mega-Raub: Verkleidete Polizisten mit Gold-Coup

30.10.25, 17:02
Eine Gruppe bewaffneter Männer in Polizeiuniformen hat ein Goldlabor in Südfrankreich überfallen. 

Die Täter, die Berichten zufolge Sturmgewehre trugen, hatten es am Donnerstagnachmittag auf das Pourquery-Labor in Lyon abgesehen, das mit Edelmetallen handelt.

Der Einbruch ereignete sich gegen 14 Uhr. Augenzeugen berichteten, wie die bewaffneten Räuber, die gefälschte Polizeiarmbinden trugen, die Fenster des Labors einschlugen, bevor sie eindrangen.

Mit Leiter über den Zaun 

Aufnahmen, die in sozialen Medien geteilt wurden, zeigen die mutmaßlichen Täter in Polizeiuniformen, wie sie mit einer Leiter über den Zaun des Labors klettern, einen kleinen weißen Lieferwagen beladen und vom Tatort fliehen. 

"Sie haben Kalaschnikows, sie haben Waffen“ 

In dem Video ist zu hören, wie ein Zeuge den Notruf wählt. „Hallo, es gibt einen Notfall! Wir befinden uns in einem Büro im Parc de l’Artillerie. Es findet gerade ein Raubüberfall statt. Wir haben einen lauten Knall gehört, und jetzt rauben Leute das Labor aus. Sie haben Kalaschnikows, sie haben Waffen“, sagt der Zeuge.

Die Polizei gab bekannt, dass fünf Verdächtige festgenommen und das Diebesgut sichergestellt wurde.

Fünf Mitarbeiter erlitten laut der französischen Zeitung Le Parisien leichte Verletzungen.

