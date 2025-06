Österreicher (81) starb bei Verkehrsunfall in Italien

Bei einer Karambolage auf der Autobahn A23 zwischen Gemona und Carnia in Richtung österreichische Grenze ist am Mittwoch ein 81-jähriger Österreicher ums Leben gekommen.

Er saß in einem der drei Fahrzeuge, die in der Karambolage Gemeindegebiet von Trasaghis verwickelt waren, wie die Polizei berichtete.

Eine Frau, die in einem weiteren Auto saß, wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus in Udine geflogen. Sie schwebte nicht in Lebensgefahr. Der Fahrer eines Kleintransporters, der in die Karambolage verwickelt war, blieb unverletzt.

Wegen des schweren Unfalls musste die Autobahnstrecke zwischen Gemona und Carnia vorübergehend geschlossen werden. Dabei kam es zu einem drei Kilometer langen Stau in Richtung Tarvis.