Sex-Sklavin? Model halbtot auf offener Straße in Dubai gefunden

Ein ukrainisches OnlyFans-Model wurde jetzt schwer verletzt am Straßenrand gefunden.

Ein mysteriöser Fall schockt gerade: Das ukrainische OnlyFans-Model Maria Kovalchuk wurde mit einer gebrochener Wirbelsäule auf offener Straße in Dubai gefunden.

Zu Party eingeladen und verschwunden

8 Tage lang galt sie als verschwunden, nachdem sie Freunden erzählt hatte, sie sei zu einer Party eingeladen worden. Angeblich mit zwei Modevertretern aus Dubai. Doch als jeglicher Kontakt zu der 20-Jährigen abgebrochen war, alarmierten Familie und Bekannte die Behörden.

Mit Knochenbrüchen aufgefunden

Die BILD berichtet: Am 19. März wurde ihr Körper regungslos am Straßenrand gefunden, die Wirbelsäule gebrochen, aber auch sämtliche Gliedmaßen. Die Notärzte mussten sie mehrere Male operieren, um ihr das Leben zu retten.

Eigentlich hätte Maria am 9. März nach Thailand fliegen sollen und hatte dann den Flug verpasst. Seither gab es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Eine gute Freundin des Models war angeblich auch zu der mysteriösen Feier in einem Hotel in Dubai eingeladen, ist aber nicht hingeflogen, weil sie sich kurzerhand dagegen entschieden hatte.

Wurde sie als Sex-Sklavin missbraucht?

Ihre Mutter vermutet, dass Maria bei der "Party" auf einer Orgie gelandet sein soll und dort als Sex-Sklavin missbraucht wurde.

Die Behörden in Dubai geben an, dass die 20-Jährige sich auf einer verbotenen Baustelle befunden hatte und dann gestürzt sei - und sich deshalb die Knochenbrüche zugezogen habe.