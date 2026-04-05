So rettete das legendäre "Seal Team Six" den US-Piloten

Das legendäre Seal Team Six sorgte mit einem ihrer bisher riskantesten Einsätze erneut für Aufmerksamkeit. Sie waren für die Rettung des verschollenen Waffensystemoffiziers verantwortlich.

Am Freitag wurde ein F-15-"Strike Eagle"-Kampfjet der US-Airforce vom Iran abgeschossen. Ein Waffensystemoffizier galt dabei als vermisst und wurde von beiden Seiten gesucht. Seine Rettung war ein Wettlauf gegen die Zeit.

Am Sonntag wurde der Vermisste gefunden und aus dem Iran gebracht. Laut einem hochrangigen US-Militärvertreter kehrten alle Kommandos und der Waffensystemoffizier sicher zurück. Der verletzte Soldat wurde nach Kuwait gebracht.

Trump schwärmt vom Einsatz

Wie die "New York Times" (NYT) berichtet, waren fast 48 Stunden lang Hunderte von Spezialkräften und anderem Militärpersonal an der Rettungsmission beteiligt. Es waren Dutzende US-Kampfflugzeuge, Hubschrauber sowie Cyber-, Weltraum- und weitere Aufklärungskapazitäten im Einsatz.

Über die Mission schrieb US-Präsident Donald Trump: "Die Tatsache, dass wir beide Operationen durchführen konnten, ohne dass EIN EINZIGER Amerikaner getötet wurde, beweist einmal mehr, dass wir eine überwältigende Lufthoheit und Überlegenheit über den iranischen Himmel erreicht haben."

Offizier blieb zwei Tage lang unentdeckt

Der Offizier konnte den iranischen Kräften zwei Tage lang entkommen. Die US-Angriffsflugzeuge bombardierten iranische Konvois, um sie vom Gebiet, in dem sich der Vermisste aufhielt, fernzuhalten.

Als die US-Kommandotruppen sich in der Nähe des abgestürzten Soldaten befanden, setzten sie ihre Waffen gegen die iranischen Kräfte ein. Sie gaben Warnschüsse ab, um sie vom Rettungsort fernzuhalten. Es fand kein Feuergefecht statt, so ein US-Militärvertreter. Per Hubschrauber brachte das Seal Team Six den Vermissten vom Berggipfel. Sie kehrten zu einer nahegelegenen Wüstenlandepiste zurück.

Rettung verlief nicht perfekt

Doch nicht alles verlief bei der Mission reibungslos. Zwei Transportflugzeuge und ein Hubschrauber der Amerikaner blieben im Schlamm stecken. Ein Start war nicht möglich, wodurch weitere Soldaten hinter feindlichen Linien blieben. Gleichzeitig näherten sich die iranischen Streitkräfte der Rettungsstelle.

Die USA flog drei weitere Transportflugzeuge ein. Während der gerettete Soldat und das Team evakuiert wurden, wurden sie von den iranischen Streitkräften beschossen.

Fanden und töteten Osama bin Laden

Für die Mission war das Seal Team Six verantwortlich. Sie werden auch als "Naval Special Warfare Development Group" bezeichnet. Die Spezialeinheit ist eine der elitärsten Spezialeinheiten der US-Navy und wurde 1980 gegründet. Sie wurden ursprünglich zur Bekämpfung von Terrorismus und zur Durchführung hochriskanter Spezialoperationen weltweit eingesetzt.

Die Mitglieder der Spezialeinheit werden speziell ausgewählt und müssen eine extrem intensive Ausbildung durchstehen. Das Seal Team Six gilt als eine der bestausgebildeten militärischen Spezialeinheiten weltweit. Ihre Missionen sind meist streng geheim. Viele Details, wie Struktur, Größe und Methoden, sind öffentlich nicht bekannt.

Ihre bekannteste bisherige Mission war die Operation "Neptune Spear" im Jahr 2011. Dabei spürten sie Osama bin Laden in Pakistan auf und eliminierten ihn.