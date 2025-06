Ukraine-Kontaktgruppe berät über weitere Unterstützung der Ukraine

Vor dem Hintergrund anhaltender harter Kämpfe in der Ukraine kommt am Mittwoch im NATO-Hauptquartier in Brüssel die Ukraine-Kontaktgruppe (UDCG) im sogenannten Ramstein-Format zusammen.

Zu dem Treffen haben der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein britischer Kollege John Healey eingeladen. Thema der Gespräche wird die weitere Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg sein. Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

EU droht Österreich mit Defizitverfahren

Linker Lee Jae Myung wird neuer Präsident Südkoreas US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wird nach Angaben von NATO-Diplomaten nicht am UDCG-Treffen teilnehmen, sondern erst zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister am Donnerstag anreisen. Die UDCG war im April 2022 von Hegseths Vorgänger Lloyd Austin aus der Taufe gehoben worden. Nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump zogen die USA sich aus der Führung des Formats zurück.