Vier Menschen sterben im Urlaubsparadies: Auto stürzt über Klippe

Tragödie in Kroatien: Bei Senj ist ein Auto rund 70 Meter über die Klippen ins Meer gestürzt. Alle vier Insassen aus Malta kamen ums Leben.

Der schwere Unfall ereignete sich am Donnerstag in Bunice bei Senj. Ein weißer Range Rover mit zwei Männern und zwei Frauen aus Malta war offenbar vom Flughafen Zagreb unterwegs.

Wagen prallte gegen zwei Schutzsäulen

Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer in einer leichten Linkskurve die Kontrolle. Der Wagen prallte gegen zwei Schutzsäulen, stürzte rund 70 Meter tief in eine Schlucht und landete schließlich im Meer.

Mehrfach tauchte er bis zu 16 Meter tief

Ein Polizist, der den Unfall beobachtete, sprang sofort ins Wasser. Mehrfach tauchte er bis zu 16 Meter tief und versuchte, die Insassen zu befreien – ohne Erfolg. Der Wagen war zu schwer beschädigt, der Wasserdruck zu hoch.

Bergung gestaltete sich schwierig

Die Bergung gestaltete sich schwierig: Taucher und ein Abschleppdienst konnten das völlig zerstörte Auto schließlich bergen, indem es mit Booten in Richtung Rijeka gezogen wurde. Die vier Todesopfer wurden von der Bergrettung geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet, die Ermittlungen dauern an.