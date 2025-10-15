Alles zu oe24VIP
F/A-18 Hornet
© Getty Images

Kampfjets

Alarmbereitschaft: Deutschland schickt Eurofighter los

15.10.25, 13:35
Deutschland wird zum Schutz der Nato-Ostflanke Kampfjets vom Typ Eurofighter auf dem polnischen Militärflugplatz Malbork stationieren. 

„Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande eines NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Das berichtet die deutsche „Bild“.

Deutschland hat bereits mehrere Missionen in der NATO-Ostregion - die heutige Entscheidung des Verteidigungsministers ist allerdings weiterhin ein Zeichen für die Zuspitzung zwischen Europa und Russland im Ukraine-Krieg.

Der neue Auftrag kommt in einer sicherheitspolitisch heiklen Situation: In den vergangenen Wochen hatten russische Jets immer wieder den Luftraum der NATO-Staaten verletzt.

Wie viele deutsche Jets für die Aufgabe bereitgestellt werden, war zunächst noch unklar. Pistorius selbst sprach von „mehreren Kampffightern“.

