Alarmbereitschaft: Deutschland schickt Eurofighter los

Deutschland wird zum Schutz der Nato-Ostflanke Kampfjets vom Typ Eurofighter auf dem polnischen Militärflugplatz Malbork stationieren.
„Wir werden mit Patrouillenflügen zum Schutz der Ostflanke beitragen“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande eines NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Das berichtet die deutsche „Bild“.
Deutschland hat bereits mehrere Missionen in der NATO-Ostregion - die heutige Entscheidung des Verteidigungsministers ist allerdings weiterhin ein Zeichen für die Zuspitzung zwischen Europa und Russland im Ukraine-Krieg.
Der neue Auftrag kommt in einer sicherheitspolitisch heiklen Situation: In den vergangenen Wochen hatten russische Jets immer wieder den Luftraum der NATO-Staaten verletzt.
Wie viele deutsche Jets für die Aufgabe bereitgestellt werden, war zunächst noch unklar. Pistorius selbst sprach von „mehreren Kampffightern“.