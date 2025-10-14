Heftiges Armdrück-Duell: Kann Macron mit Trump mithalten?

Ein Video geht gerade viral - es zeigt US-Präsident Donald Trump, der vor laufenden Kameras einen gewöhnlichen Handshake mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorführt - dieser scheint jedoch zum Handrück-Duell auszuarten. Wer drückt fester zu?

Ein Handschlag als Machtprobe: Beim Friedensgipfel in Ägypten liefern sich Trump und Macron ein stummes Duell vor laufender Kamera.

Es verleitet wirklich zum Schmunzeln, obwohl die Beziehung dieser zwei Männer unter anderem zu den geopolitisch wichtigsten - vor allem für Europa - gehört. Da fragt man sich doch zu Recht - alles nur Machtspiel im Hintergrund? Das bloße Messen von Egos? Oder vielleicht doch ein persönlich schlechtes Verhältnis? Das Video der beiden Präsidenten lässt einen definitiv grübeln.

Jede Menge Körperkontakt beim Foto-Pressetermin in Sharm El-Sheikh. Ihren Blicken nach kann man nicht nachvollziehen, worüber sie gerade reden, oder ob sie mit den Journalisten reden. Zwischendurch tritt Macron einen Schritt zur Seite, dann wieder ganz nah an Trump, der ihn vermutlich stark zurückziehen dürfte. Es sind spektakuläre Sekunden.

Auch die Kommentare sind hinreißend unterhaltsam: Ein User schreibt: "Können wir hier einen Lippenleser bekommen?" Ein anderer: "Trump scheitert, Macron mit seinem lächerlichen Handschlagkampf einzuschüchtern." Ein weiterer interpretiert: "Er (Macron, Anm. d. Red) hat das Stück angefangen, aber Trump hat es beendet." Der einzigartige Moment reiht sich ein unter die Trump-Momente, in denen der US-Präsident durch seine wahren "Handschlag-Duelle" mit Staatsmännern aus aller Welt auffällt.