Obermullah Chamenei erstmals wieder aufgetaucht

Es ist der erste öffentliche Auftritt des obersten Anführers des Iran - Ajatollah Ali Chamenei - 26 Tage lang war der Machthaber verschollen.

Nun zeigt er sich wieder, erstmals seit fast einem Monat nach der Eskalation des Konfliktes zwischen dem Iran und Israel.

Verschwinden sorgte für Verunsicherung

Zwischenzeitlich sorgte sein Verschwinden für große Unsicherheit in der iranischen Bevölkerung, weil Chamenei als Ober-Mullah einer der mächtigsten Männer innerhalb des Irans ist. In dieser Zeit wandte er sich lediglich in zwei Videobotschaften an das Volk, fehlte allerdings bei wichtigen religiösen Trauerritualen.

Trumps Drohung mit dem Tod

Die Sicherheitslage im Iran verschärfte sich aus diesem Grund enorm. Bevor der Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel vereinbart wurde, hatten ihm die USA und Israel direkt mit dem Tod gedroht. Es war auch die Rede von einem geplanten Umsturz im Land. Trump warnte ihn dabei: "Wir wissen, wo er sich befindet."