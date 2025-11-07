Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Putin
© Getty

General warnt:

Putin könnte NATO "bereits morgen" angreifen

07.11.25, 11:14 | Aktualisiert: 07.11.25, 12:15
Teilen

Bei weiterer Aufrüstung sei bis 2029 auch ein groß angelegter Angriff denkbar 

Die deutsche Bundeswehr hält einen begrenzten Angriff Russlands auf die NATO bereits jetzt für möglich. "Man muss betrachten, was hat Russland aktuell und was kann es damit tun", sagte Generalleutnant Alexander Sollfrank, Chef des operativen Führungskommandos der Bundeswehr, in einem am Freitag veröffentlichten Reuters-Interview.  

"Könnte bereits morgen angreifen - Krieg bis 2029"

"Daran gemessen könnte Russland NATO-Gebiet in kleinerem Maßstab bereits morgen angreifen." Bei weiterer Aufrüstung sei bis 2029 auch ein groß angelegter Angriff denkbar. Ob er komme, hänge jedoch sehr stark vom Verhalten des Westens ab. Sollfrank zufolge verfolgt Russland mit seinen hybriden Angriffen die Absicht, zu provozieren und die Reaktionsschnelligkeit der NATO zu testen. Ein Merkmal dieser Angriffe sei, dass man sie oft nicht eindeutig zuordnen könne. "Das ist Methode", sagte der General. "Und diese Methode hat zum Ziel, Unsicherheit zu schüren, Angst zu erzeugen, zu schädigen, zu spionieren, zu testen." Die Russen nannten dies "nicht-lineare Kriegführung". "Das ist Kriegführung mit Angstmachen", sagte Sollfrank.

Russlands Truppen auf 1,5 Millionen Soldaten

Der General begründete seine Einschätzung mit der Stärke der russischen Streitkräfte. Die Luftstreitkräfte seien trotz Verlusten im Großen und Ganzen intakt. Die Landstreitkräfte verzeichneten zwar Verluste, doch sei die Zahl der Kampfpanzer so stark, dass ein begrenzter Angriff bereits jetzt denkbar sei. Zudem wolle Russland seine Truppenstärke auf 1,5 Millionen Soldaten aufstocken.

NATO muss "klare rote Linien" aufzeigen

Sollfrank verwies auf die seit fast 20 Jahren verfolgte strategische Grundausrichtung Russlands, die Sicherheitsarchitektur in Europa zu verändern. Diese setze Russland trotz massiver eigener Verluste im Krieg gegen die Ukraine weiter um. Die NATO könne dem nur begegnen, indem sie "klare rote Linien" aufzeige und durch gute Vorbereitung abschreckend wirke.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden