Trump lüftet Frisur-Geheimnis: DAMIT hat er die Haare schön

Ob orange und wild, steil frisiert, glänzend oder sogar zurück gegelt - Donald Trump Frise fällt immer auf. Man könnte sogar sagen, der US-Präsident hat einmalige Haare, die Wiederkennungswert haben.

Erstmals äußert sich Trump nun tatsächlich zu seiner Frisur, vor niemand Geringerem als Wirtschaftsbossen.

Bei einer Ansprache vor einer Menge CEO's lüftet er plötzlich sein Geheimnis und verrät den Markennamen seines Lieblings-Shampoos. "Meine Haare sind so wunderschön, das liegt an Ihrem Produkt", richtet er seine Worte an den Shampoo-Hersteller direkt, der im Raum saß. Er lobte den CEO für seine perfekte Frisur. Die Unternehmer um ihn herum beginnen zu schmunzeln.

Milliardenschwere Investments

Der Kosmetik- und Pharmakonzern "Johnson & Johnson" steckt dahinter, wie Trump offenbart. Die Firma investierte zuletzt 55 Milliarden Dollar in die USA - für Fabriken und Forschung.

Jetzt wissen wir es also, vielleicht können wir uns ja von Trums Haaren inspirieren lassen.