Zürichsee: Plötzlicher Geldregen verletzt 12-jährigen Bub

Als es plötzlich in Zürich Geld vom Himmel regnete, brachen am Zürichsee Tumulte aus. Ein Junge wurde dabei verletzt. Für den TikToker könnte die Aktion Konsequenzen haben.

Ganz plötzlich regnete es in Zürich Geld. Der TikToker "Oracle" hatte am Samstag in einem Park mit einer Drohne 24.000 Schweizer Franken (etwa 24.500 Euro) abgeworfen. Daraufhin brachen auf der sogenannten Chinawiese am Ufer des Sees Tumulte aus. Ein zwölfjähriger Junge wurde verletzt.

Hunderte Menschen hatten sich nach der Ankündigung auf dem TikTok-Account "Oraclecomisschweiz" zu der Wiese begeben. "Kurz vor 20 Uhr hatte ein privater Veranstalter eine Drohne mit einem Geldsack über dem Park aufsteigen lassen, um das Geld auf den Park fallen zu lassen", sagte die Kantonspolizei Zürich laut Medienberichten. "Die unter der Drohne versammelten Menschen versuchten, möglichst viele Geldscheine aufzusammeln. Im Gedränge wurde ein zwölf Jahre alter Dominikaner mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt." Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wer steckt hinter der goldenen Maske?

Mit was für einem Gegenstand der Bub verletzt wurde, ist bisher unklar. Die Polizei sucht aus diesem Grund nach Zeugen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch über den derzeitigen Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Da die Veranstaltung nicht genehmigt war, könnte es für den TikToker nun Konsequenzen geben. Über seine Identität ist nichts bekannt. In seinen Videos trägt er eine goldene Maske. Was hinter der Aktion steckt und ob das Geld echt ist, ist ebenfalls unbekannt.