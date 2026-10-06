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Urlaubs-Schock

Hai am Lignano-Strand gesichtet

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© Instagram / lignanosabbiadoro
Ein kleiner Hai sorgt derzeit für Aufregung an der italienischen Adria: Ein Video zeigt das Tier nur wenige Meter vom Strand entfernt im klaren, seichten Wasser schwimmen.
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Auf Instagram sorgt die Aufnahme vom 6. Oktober für zahlreiche Reaktionen. Zu sehen ist ein kleiner Hai, der direkt vor der Küste von Lignano Sabbiadoro durch das Wasser schwimmt.

"Wärt ihr im Wasser geblieben?"

Zum Video schreibt der Verfasser auf Italienisch: "Heute ein kleiner Hai in Lignano Sabbiadoro! Wärt ihr im Wasser geblieben oder davongelaufen?"

Darunter sammeln sich bereits zahlreiche Kommentare. Ein Nutzer schreibt sinngemäß, dass er nach einer solchen Begegnung wohl sofort das Wasser verlassen hätte. Ein anderer scherzt: "Nächstes Jahr wird er doppelt so groß."

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Auch ein weiterer Kommentar sorgt für Aufmerksamkeit: "So sorgt man dafür, dass ich ab jetzt nur noch voller Angst baden gehe."

Kleiner Hai sorgt für große Aufregung

Lignano ist gerade für viele Österreicher ein beliebtes Reiseziel. Auch Anfang Oktober zieht es noch zahlreiche Urlauber und Touristen an die Adria, die die letzten warmen Tage für einen Sprung ins Meer nutzen.

Umso mehr dürfte die Hai-Sichtung für Aufregung sorgen: Denn wer bei seinem letzten Bad im Meer plötzlich einem kleinen Hai begegnet, dürfte das Wasser wohl deutlich schneller verlassen als geplant.

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