Zwei Leichen in Maisfeld aufgefunden

Am Samstagabend wurden zwei Frauen tot in einem Maisfeld in der Gemeinde San Giuliano in Italien aufgefunden.

Laut der Zeitung "Corriere della Sera" gingen die beiden gebürtigen Marokkanerinnen am Freitag in die Natur und sagten ihrer Familien, dass sie er spät wiederkommen würden. Gegen 11.30 Uhr ging ein Notruf ein: "Hilfe, ein Mähdrescher hat uns überfahren. Meine Freundin ist tot und ich bin verletzt", sagte eine Frauenstimme. Dann wurde die Verbindung unterbrochen und das Handy war nicht mehr erreichbar. Die Anrufzeit war zu kurz, um den genauen Standort zu bestimmen. Hubschrauber war im Einsatz Polizei, Zivilschutz und Feuerwehr durchsuchten das Gebiet. Sogar ein Hubschrauber war im Einsatz. Erst am Samstagabend um 20 Uhr fand die Polizei die beiden Frauen leblos im Maisfeld liegend. Die Umstände des Todes sind noch nicht geklärt. Staatsanwalt Domenico Chiaro sagte der Zeitung "Il Fatto Quotidiano", dass in der Nähe der Fundstelle kein Mähdrescher gefunden wurde.