Die Wogen um den bevorstehenden Start von Niki Laudas neuer Airline Laudamotion gehen weiter hoch. "Alles Blödsinn", kommentierte er Berichte über Flugzeug-und Mitarbeiterengpässe, am Freitag will er Klartext reden.

Kollektivvertrag

Fakt ist: Am Dienstag starteten die Verhandlungen über einen Kollektivvertrag für Laudamotion. Unter Laudas Flugbegleitern soll es jedenfalls rumoren, weil vieles anders werden dürfte als angekündigt. So sollen die Crews selbst an Bord alles putzen, wie austrianaviation.net berichtet.

Wer macht das Catering?

Und das Essen für die Passagiere an Bord soll von Partner Condor statt Do & Co kommen und kostenpflichtig sein.