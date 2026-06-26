0:0 - Australien erkämpft Platz 2 gegen Paraguay

Australien und Paraguay trennen sich in der hart geführten Partie um Platz 2 in der Gruppe D mit einem 0:0-Remis. Damit schaffen die Socceroos den Sprung ins Sechzehntelfinale als Gruppenzweite, aber auch die Südamerikaner müssen noch um den Aufstieg zittern.

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Australien steht zum dritten Mal nach 2006 und 2022 in der K.o.-Runde einer Fußball-Weltmeisterschaft. Den "Socceroos" genügte in der Nacht auf Freitag in Santa Clara gegen Paraguay ein torloses Remis, um als Zweiter der Gruppe D hinter Gastgeber USA ins Sechzehntelfinale einzuziehen. Paraguay darf mit vier Punkten als einer der besten Gruppendritten auf den Aufstieg hoffen, rechnerisch fix ist dieser allerdings noch nicht.

Den knapp 69.000 Fans in Santa Clara wurden im Gruppenfinale nur wenige fußballerische Highlights geboten. Australien, im Vergleich zum 0:2 gegen die USA gleich an sechs Positionen verändert, kontrollierte die Partie über weite Strecken, ging jedoch wenig Risiko ein.

Einzig Jackson Irvine (4.) und Cristian Volpato (45.+2) kamen zu aussichtsreichen Abschlüssen. Paraguay agierte völlig harmlos und setzte in Hälfte eins offensiv keine Akzente.

Mehr Schwung in Hälfte zwei

Aus den Kabinen kamen beide Teams mit etwas mehr Elan. Paraguay verschärfte das Pressing und verbuchte immer wieder hohe Ballgewinne, zwingende Möglichkeiten blieben jedoch weiterhin Mangelware. Die erste echte Torchance der zweiten Hälfte hatte Australien nach einer Stunde. Nestory Irankunda lief über rechts alleine auf das Tor zu, setzte seinen etwas überhasteten Abschluss jedoch links am Gehäuse vorbei (60.).

Nach einer weitaus ereignislosen Schlussphase fand Paraguay in der Nachspielzeit in Person von Mauricio doch noch eine erste Gelegenheit vor, sein Schuss fiel jedoch zu harmlos aus (93.).

Australien gegen Paraguay 1 / 8 © EPA © Getty Images © FIFA via Getty Images

Im Sechzehntelfinale wartet auf die "Socceroos" der Zweite der Gruppe G (Ägypten, Iran, Belgien und Neuseeland), in der vor dem letzten Spieltag noch alles möglich ist. Paraguay rangiert in der Tabelle der Gruppendritten aktuell auf Rang vier. Reiht sich noch ein Gruppendritter hinter den Südamerikanern ein, stehen auch sie in der K.o.-Phase.