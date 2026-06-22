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Stromausfall

1.000 Haushalte in Währing betroffen

Luftaufnahme von Währing mit vielen Bäumen, Parks und umliegenden Wohngebäuden.
© City of Vienna/ Christian Fürth
Ein Kurz- oder Erdschluss hat am Montagnachmittag in Wien-Währing für zwei zeitgleiche Stromausfälle gesorgt.  Haushalte in Gersthof und rund um die Antonigasse waren betroffen, die Wiener Netze arbeiten an der raschen Behebung der Störung.
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Am Montagnachmittag, dem 22. Juni, ist es im 18. Bezirk zu zwei zeitgleichen Stromausfällen gekommen. Rund 1.000 Haushalte waren gegen 15.30 Uhr ohne Elektrizität betroffen. Laut Informationen der Wiener Netze dürfte ein Kurz- oder Erdschluss die Ursache sein.

Betroffen sind vor allem die Gebiete Gersthof sowie rund um die Antonigasse im Bereich des Währinger Gürtels. Wie aus Unternehmenskreisen verlautet, kam es zu einem Defekt an zwei Kabeln, wodurch im Hochspannwerk Währing eine Sicherung ausgelöst wurde. Dadurch wurde eine größere Störung bzw. ein möglicher weitreichender Blackout verhindert.

Die Techniker der Wiener Netze waren am Nachmittag bereits im Einsatz, um die Störung schnellstmöglich zu beheben.

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Im Bereich Gersthof kam es unter anderem in der Peter-Jordan-Straße, Wilbrandtgasse, Windmühlhöhe, Scheimpfluggasse, Gersthofer Straße und Messerschmidtgasse zu Stromausfällen.

Am Währinger Gürtel und Umgebung waren unter anderem die Antonigasse, Eduardgasse, Martinstraße, Staudgasse, Kreuzgasse, Vinzenzgasse, Klostergasse, Mitterberggasse, Schopenhauerstraße, Leitermayergasse, Kalvarienberggasse und Hildebrandgasse betroffen.

Die genaue Ursache des Kurz- bzw. Erdschlusses ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

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