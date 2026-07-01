11 NÖ-Lehrlinge kämpfen bei Berufs-WM

Weltmeister-Fieber in Niederösterreich: Elf Lehrlinge treten im September in Shanghai bei den WorldSkills an, der größten Berufsweltmeisterschaft der Welt.

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Mehr als 1.500 Teilnehmer aus über 60 Disziplinen messen sich von 22. bis 27. September in China. Am Dienstag wurden die niederösterreichischen Kandidaten präsentiert.

Diese Talente vertreten NÖ

Mit dabei sind Paul Meisterhofer (Bautischler), Julian Gintner und Michael Pomassl (Betonbau), Raphael Beutel (Digitale Produktionstechnik), Christoph Schöndorfer (Elektronik), Christian Hiesberger (Kfz-Technik), Valentina Otzelberger (Konditorin), Elias Stephan (Möbeltischler), Jonas Baltuska (Optoelectronics), Marcel Riener (Sanitär- und Heizungstechnik) sowie Benedikt Pritz (Schienenfahrzeugtechnik).

Vor zwei Jahren gab es dreimal Edelmetall

Bei der letzten Berufs-WM holten heimische Lehrlinge drei Medaillen: Gold ging an die Betonbauer Stefan Huber und Christoph Kurz aus Zwettl sowie an Florist Manuel Bender aus Wiener Neustadt. Silber sicherte sich Malerin Lena Prinz aus Enzesfeld-Lindabrunn.

Ecker lobt Ausbildungsqualität

"Hinter jedem Erfolg stehen engagierte Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Betriebe, die Zeit, Wissen und Erfahrung investieren", so WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Die jungen Fachkräfte seien "hervorragende Botschafter für die Qualität der dualen Ausbildung in Niederösterreich."

Aktuell absolvieren mehr als 15.000 junge Menschen in Niederösterreich eine Lehre, verteilt auf 18 Berufsschulstandorte. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: "Diese enge Verzahnung von Praxis und Theorie schafft beste Voraussetzungen für Spitzenleistungen."