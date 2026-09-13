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12. WM-Titel! USA sind erneut Basketball-Weltmeisterinnen

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© AFP
Die USA sind neuerlich Basketball-Weltmeister der Frauen. Kapitänin Breanna Stewart und ihre Kolleginnen aus der nordamerikanischen Profiliga WNBA holten am Sonntagabend in Berlin durch ein 97:79 gegen Frankreich zum fünften Mal in Folge und zum zwölften Mal insgesamt den Titel.
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Bronze ging nach einem 81:58 gegen Gastgeber Deutschland an Spanien.

Im Duell zweier Teams, die ungeschlagen ins Endspiel in der Berlin Arena eingezogen waren, mussten die USA einen frühen 14-Punkte-Rückstand hinnehmen, der jedoch wie ein Weckruf wirkte. Bis zur Pause nur noch zwei Zähler zurück, diktierten die Titelverteidigerinnen den dritten Abschnitt und setzten sich mit einer wahren Machtdemonstration auf 73:57 nach 30 Minuten ab. Damit war das Finale vor 12.233 Fans entschieden.

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Kapitänin Stewart verbuchte auf dem Weg zu ihrem vierten WM-Gold ein Double-Double aus 22 Punkten und zehn Rebounds. Die USA halten mittlerweile bei 36 Siegen in Folge auf der Bühne der Weltmeisterschaft. Frankreich, in Berlin mit sieben WNBA-Profis angetreten, blieb die Revanche für das vor zwei Jahren hauchdünn mit 66:67 verlorene Olympiafinale von Paris verwehrt.

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