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1860 München muss in Regionalliga zwangsabsteigen

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MUNICH, GERMANY - OCTOBER 19: Fans of 1860 before the 3. Liga match between TSV 1860 München and MSV Duisburg at Stadion an der Gruenwalder Straße on October 19, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Leonhard Simon/Getty Images for DFB)
© Getty Images for DFB
Fußball-Knall in Deutschland: Der Traditionsverein 1860 München muss in die Regionalliga absteigen.
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Es dürfte traurige Gewissheit sein: Der Traditionsverein 1860 München muss abermals zwangsabsteigen. Wie mehrere deutsche Medien mit Berufung auf "sechzger.de"-Infos berichten, ist die Rettung des Traditionsvereins in letzter Sekunde nicht geglückt.

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2000 spielten die Bayern noch in der Champions League, 2006 feierte man noch den Zuschauerrekord in der 2. Liga. Doch seit der umstrittene Geldgeber Hasan Ismaik übernahm, ging es steil bergab.

Tiefer Fall

2017 stieg man aus der 2. Liga ab und erhielt keine Lizenz für die dritte Liga, schon damals folgte der Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern. Dorthin geht es jetzt wieder, obwohl man die Meisterschaft souverän auf Platz 8 beendete und im Grünwalder Stadion vom Aufstieg träumte.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 25: Fans of TSV 1860 show a poster with the investor Hasan Ismaik's face crossed outduring the 3. Liga match between TSV 1860 München and SpVgg Unterhaching at Stadion an der Gruenwalder Straße on November 25, 2023 in Munich, Germany. (Photo by Leonhard Simon/Getty Images)
Geldgeber Ismaik ist bei den Fans nicht sehr beliebt. © Getty Images

Allerdings fehlte für die Lizenz ein Nachweis von über 2,7 Millionen Euro. Die Frist, diesen zu erbringen, war am heutigen Mittwoch, 3. Juni. Ismaik wurde gegenüber der Abendzeitung mit "Sad News", auf deutsch: "Traurige Nachrichten", zitiert.

Obwohl der Geldgeber das Horror-Szenario nicht offiziell bestätigen wollte, sagt es alles aus. Der Klub gab "eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen" als Grund für die fehlenden Millionen an.

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