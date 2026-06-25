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Elefanten steigen auf

2:0 - Elfenbeinküste beendet WM-Traum von Curacao

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Ivory Coast-Fußballspieler feiern ein Tor beim WM-Gruppenspiel gegen Curacao auf dem Spielfeld.
© EPA
Im zweiten Gruppe-E-Spiel Parallelspiel sicherte sich die Elfenbeinküste mit einem 2:0 gegen Fußball-Zwerg Curacao Platz 2 hinter den schon vor dem letzten Gruppenspieltag als Sieger festgestandenen Deutschen und stehen damit im Sechzehntelfinale.
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Die Außenseiter von der 150.000-Seelen-Insel hofften am Donnerstag nur kurz. 7. Minute: Diomande dribbelt sich links frei und gibt nach innen. Pepé verlängert aus kurzer Distanz zum 1:0.

In der Folge kontrollieren die Ivorer Ball und Spiel. Curacao steht hinten gut, taucht aber zu selten vor dem gegnerischen Tor auf.Die Entscheidung eine halbe Stunde vor Schluss: Sangaré zu Pépé, der Villarreal-Stürmer schnürt seinen Doppelpack – 2:0 (64.).

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Im Finish zeigt die Truppe von Dick Advocaat noch phasenweise, dass man zurecht erstmals bei einer WM mitspielen durfte. Doch es blieb beim 2:0.

Elfenbeinküste gegen Curacao

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Und beim historischen ersten WM-Punkt beim 0:0 gegen im zweiten Gruppenspiel gegen Ecuador.

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