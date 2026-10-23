13000 Euro Preisgeld
24 Künstler mit Kulturpreis NÖ ausgezeichnet
Im Festspielhaus St. Pölten wurden am Donnerstag zum 66. Mal die Kulturpreise des Landes Niederösterreich vergeben. In insgesamt acht Kategorien erhielten Kulturschaffende Würdigungs- und Anerkennungspreise für besondere Leistungen, mit denen sie Arbeit Kunst, Kultur und das gesellschaftliche Leben nachhaltig prägen.
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Zu den prominentesten Geehrten zählen die Komponistin Johanna Doderer aus dem Bezirk Hollabrunn sowie der in Mödling lebende Autor Georg Bydlinski. Auch Fotokünstler Fritz Simak, die bildende Künstlerin Frenzi Rigling und Volkskultur-Preisträger Erhard Mann wurden ausgezeichnet. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem der ehemalige Erste Solotänzer der Wiener Staatsoper, Michael Birkmeyer, der den Sonderpreis für Tanz und Performance erhielt.
Vor den Augen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurden die Auszeichnungen in den Sparten Architektur, Bildende Kunst, Erwachsenenbildung, Literatur, Medienkunst, Musik, Volkskultur sowie Kulturinitiativen vergeben. Die Würdigungspreise sind mit 13.000 Euro dotiert, die Anerkennungspreise mit jeweils 6.000 Euro. Insgesamt wurden 24 Preisträger von unabhängigen Fachjurys ausgewählt und auf die Bühne gebeten.
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