3:0 - Fiesta Mexicana bei Tschechen-Drama

Co-Gastgeber Mexiko hat sich ohne Punktverlust und Gegentor als Gruppensieger für das Sechzehtel-Finale der WM qualifiziert. Am letzten Spieltag gab es einen klaren 3:0-Sieg gegen Tschechien.

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Mexiko bleibt bei der Heim-Weltmeisterschaft auch im dritten Spiel makellos. Der Co-Gastgeber besiegte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Tschechien nach einer starken zweiten Halbzeit 3:0 (0:0) und gewann die Gruppe A mit dem Maximum von neun Punkten.

Im Sechzehntelfinale wartet auf die Mexikaner ein Gruppendritter. Die über weite Strecken enttäuschenden Tschechen müssen mit lediglich einem Punkt die Heimreise antreten.

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Für das Team von Trainer Miroslav Koubek zählte im Gruppenfinale nur ein Sieg. Torjäger Patrik Schick nahm zunächst überraschend auf der Bank Platz, Denis Visinsky rückte für ihn in die Startelf und verbuchte per Dropkick die erste und zugleich einzige Großchance der Tschechen (8.).

Mexiko wechselt durch

Gruppensieger Mexiko, an gleich fünf Positionen verändert, entfachte vor Seitenwechsel lediglich durch Jorge Sanchez aus spitzem Winkel den Hauch einer Gefahr (38.).

Dies änderte sich nach Seitenwechsel schlagartig. Der aufgerückte Außenverteidiger Mateo Chavez vollendete einen Konter eiskalt ins lange Eck (55.). Inmitten der Jubelstimmung legten die Mexikaner nach.

Quinones legt nach

Ein missglückter Klärungsversuch von Tomas Holes landete vor den Füßen von Julian Quinones, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (61.).

Tschechien gegen Mexiko 1 / 10 © APA/AFP/CARL DE SOUZA © APA/AFP/CARL DE SOUZA © APA/AFP/CARL DE SOUZA

Noch größerer Jubel brandete bei den über 80.000 Fans in Mexiko City dann in Minute 78 auf. Tormann-Legende Guillermo Ochoa, der seine bereits sechste WM bestreitet, kam für "Einser" Raul Rangel ins Spiel.

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In der Nachspielzeit leitete der 40-Jährige mit einem langen Abstoß sogar noch den 3:0-Endstand ein. Alvaro Fidalgo vollendete mit einem Schuss ins Kreuzeck (94.).