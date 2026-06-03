310 Kilometer für den guten Zweck

Am 27. Juni heißt es wieder kräftig in die Pedale treten – und das für einen guten Zweck. Die "Tour de Herz" geht heuer bereits in ihre zehnte Runde. Bis zu 200 Radfahrer nehmen dabei die anspruchsvolle Strecke von Passau nach Wien in Angriff, um Spenden für lebensrettende Herzoperationen von Kindern zu sammeln.

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Von Passau nach Wien für herzkranke Kinder

Mit rund 310 Kilometern an nur einem Tag zählt die Charity-Radtour zu den größten Herausforderungen im deutschsprachigen Raum. Organisiert wird das Event vom Verein "Herz bewegt", der sich für Kinder mit angeborenen Herzfehlern einsetzt.

Wenn Muskelkraft Leben rettet

Doch nicht nur die sportliche Leistung steht im Mittelpunkt. Wer an den Start gehen möchte, muss im Vorfeld Spenden sammeln. Mit dem Geld werden medizinische Eingriffe für Kinder finanziert, die in ihren Heimatländern keinen Zugang zu einer lebensrettenden Behandlung haben.

Ziel: 50 Kindern das Leben retten

Für die Jubiläumsausgabe 2026 haben sich die Veranstalter ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Mindestens 50 Herzoperationen sollen durch die Tour ermöglicht werden. In den vergangenen Jahren konnten bereits mehr als 300 Eingriffe finanziert werden.

© Tour de Herz

Startplätze heiß begehrt

Die Nachfrage nach den begehrten Startplätzen ist traditionell groß. Die auf 200 Teilnehmer begrenzten Plätze sind regelmäßig rasch vergeben. Wer keinen Startplatz ergattert oder am Veranstaltungstag verhindert ist, kann dennoch Teil der Aktion werden.

Mitradeln auch ohne Startplatz

Mit der "Tour de Herz Unsupported" gibt es eine alternative Teilnahmeform. Dabei absolvieren Teilnehmer eigenständig eine Strecke von mehr als 300 Kilometern – alleine oder gemeinsam mit Freunden, an einem frei wählbaren Tag im Juni und überall auf der Welt.

Jeder Kilometer zählt

Egal ob auf der offiziellen Strecke von Passau nach Wien oder bei der individuellen Variante: Jeder gefahrene Kilometer soll dazu beitragen, herzkranken Kindern eine Chance auf ein gesundes Leben zu ermöglichen.