4:2 - Marokko verhindert Haiti-Sensation

Marokko setzt sich gegen Haiti nach zweimaligen Rückständen am Ende klar mit 4:2 durch und fixiert mit dem Sieg Platz 2 in Gruppe C.

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Nach hartem Kampf und zweimaligem Rückstand hat Marokko am Donnerstag in Atlanta das finale Vorrunden-Spiel gegen Underdog Haiti mit 4:2 (2:2) gewonnen, den Sieg in Gruppe C aber dennoch verpasst. Diesen sicherte sich das punktgleiche Brasilien mit einem klaren 3:0-Erfolg im Parallelspiel über Schottland. Marokko steht als Zweiter zum dritten Mal in der K.o.-Phase einer Fußball-WM, Haiti blieb der historisch erste Punktgewinn verwehrt.

Das bereits vor dem dritten Spieltag ausgeschieden gewesene Team aus der Karibik erwischte einen Traumstart. Eine Hereingabe verlängerte Lenny Joseph mit der Ferse, über den Rücken von Marokko-Tormann Yassine Bounou sprang der Ball ins eigene Tor (10.) - für Haiti war es der erste WM-Treffer seit 52 Jahren.

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Marokko war um eine schnelle Antwort bemüht, scheiterte aber ein ums andere Mal am starken Haiti-Keeper Johny Placide.

Torfestival vor der Pause

Der logische Ausgleich von Achraf Hakimi - der Kapitän bugsierte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz (39.) - läutete eine wilde Schlussphase der ersten Hälfte ein. Wilson Isidor brachte den Außenseiter mit einem Traumtor ins Kreuzeck erneut in Führung (43.), Ismael Saibari stellte mit seinem dritten Turniertreffer auf 2:2 (45.+1).

Marokko gegen Haiti 1 / 8 © EPA © EPA © EPA

Nach Seitenwechsel verpuffte das Offensivspektakel zunächst ein wenig. Mit Fortdauer erhöhte Marokko den Druck, in der Schlussviertelstunde sorgten die eingewechselten Soufiane Rahimi nach einer Ecke (78.) und Gessime Yassine (89.) für die späte Entscheidung.

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Im Sechzehntelfinale trifft der WM-Vierte von 2022 auf den Sieger der Gruppe F, der Niederlande, Japan oder Schweden heißt.