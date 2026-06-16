4 ORF-Direktoren: Das müssen sie können

Der neu gewählte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat am Dienstag die Jobs der vier Direktoren und neun Landesdirektoren des ORF neu ausgeschrieben.

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Vieles wird neu im ORF: Der gewählte ORF-Generaldirektor Clemens Pig sucht jetzt sein Führungsteam, das steht in der Job-Ausschreibung für diese vier Direktoren:

DIREKTOR / DIREKTORIN FÜR PROGRAMM UND BRANDS

mit Zuständigkeit für insbesondere Zentrale Programmplanung, Programm -Marken und programmliche Verantwortung in den Bereichen Kultur, Bildung, Zeitgeschehen, Religion, Film und Serien, Sport, Unterhaltung, Magazine, Newsgathering, Promotion, digitale Archive und Projekte.

mit Zuständigkeit für insbesondere Zentrale Programmplanung, Programm -Marken und programmliche Verantwortung in den Bereichen Kultur, Bildung, Zeitgeschehen, Religion, Film und Serien, Sport, Unterhaltung, Magazine, Newsgathering, Promotion, digitale Archive und Projekte. DIREKTOR / DIREKTORIN FÜR AUDIENCE UND PLATTFORMEN

mit Zuständigkeit für insbesondere Strategische Programmplanung, Distribution sowie Plattform- und Portfolio-Steuerung (ORF ON, ORF Sound, Radio, Podcast), Audience- und Zielgruppen-Management sowie Nutzung, Daten und UX, Research.

mit Zuständigkeit für insbesondere Strategische Programmplanung, Distribution sowie Plattform- und Portfolio-Steuerung (ORF ON, ORF Sound, Radio, Podcast), Audience- und Zielgruppen-Management sowie Nutzung, Daten und UX, Research. DIREKTOR / DIREKTORIN FÜR FINANZEN UND VERWALTUNG

mit Zuständigkeit für insbesondere Finanzen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Programmeinkauf und Rechtemanagement, Beschaffung und Liegenschaften.

mit Zuständigkeit für insbesondere Finanzen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Programmeinkauf und Rechtemanagement, Beschaffung und Liegenschaften. DIREKTOR / DIREKTORIN FÜR TECHNOLOGIE UND INNOVATION

mit Zuständigkeit für insbesondere IT, Anlagentechnik, Infrastrukturtechnik, Produktionsbetrieb, technisches Innovationsmanagement, Facility Management.

Die vier Direktoren und neun Landesdirektoren müssen geschäftsfähig sein und über genug Berufserfahrung verfügen.

So viel verdienen Direktoren

Für die Landesdirektoren und Landesdirektorinnen gilt auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung ein Jahresgehalt von mindestens Ꞓ 95.132,80 brutto. Ein höheres Gehalt ist insbesondere von Ausbildung und Berufserfahrung abhängig. Die ORF-Transparenzberichte zeigen, dass den Direktoren teils deutlich mehr gezahlt wird.

Diese Fähigkeiten sind nötig

Für die Ausübung der Funktionen eines Direktors/einer Direktorin und eines Landesdirektors/einer Landesdirektorin werden weiters die nachstehenden Kenntnisse und Fähigkeiten erwartet:

a) Abgeschlossenes Hochschulstudium, welches zur Ausübung der jeweiligen ausgeschriebenen Funktion befähigt, vorzugsweise in den Fachrichtungen Recht, Wirtschaft oder Medienmanagement oder dem Studium gleichartige Berufserfahrung;

b) Führungserfahrung bzw. nachgewiesene Befähigung zur Übernahme komplexer und verantwortungsvoller Führungsaufgaben, sehr gute direktionsspezifische Kenntnisse sowie organisatorische Fähigkeiten für die Leitung einer Direktion bzw. Landesdirektion;

c) Strategiekompetenz für die Weiterentwicklung der jeweiligen Direktion bzw. Landesdirektion;

d) Kenntnisse des ORF-Gesetzes;

e) sehr gute analytische Fähigkeiten, Fähigkeit zur Lösung komplexer Problemstellungen und kreative Offenheit;

f) hohe soziale Kompetenz.

Die Funktion eines Direktors/einer Direktorin bzw. eines Landesdirektors/einer Landesdirektorin verlangt Vertrauenswürdigkeit, Unbescholtenheit und ein Verhalten, das die Glaubwürdigkeit eines öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens sicherstellt. Bewerber bzw. Bewerberinnen, die zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch eingeladen werden, werden vom Generaldirektor zu ihren subjektiven Einstellungen befragt:

starke Überzeugung für ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen;

dentifikation mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, den Programmgrundsätzen (Objektivität, Meinungsvielfalt, Achtung der Menschenwürde etc.) sowie den Programmrichtlinien des ORF.

Fristen

Die Bewerbungen müssen bis 14. Juli 2026 unter folgender E-Mail-Adresse eingelangt sein: direktorenbestellungen@orf.at . Bewerbungen von Frauen seien besonders erwünscht.